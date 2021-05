Speciale infrastrutture: Nocerino (M5s), 120 milioni per linea ferroviaria Albairate Abbiategrasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del raddoppio della linea ferroviaria Albairate Abbiategrasso in Lombardia "si parla da prima che il M5s nascesse. Con grande soddisfazione, rivendichiamo che solo grazie al M5s arriveranno le risorse necessarie per provvedere a questo intervento cruciale per l'hinterland milanese". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Simona Nocerino. "I 120 milioni che all'interno del Piano di Ripresa e Resilienza saranno destinati alla tratta ferroviaria andranno a sanare un "vulnus" grave, soprattutto per migliaia di pendolari che si servono della linea - aggiunge -. Grazie a un eccelso lavoro di sinergia tra parlamentari e gruppo consiliare in Regione Lombardia, il M5s è riuscito a portare a casa il risultato. Questo potenziamento inoltre si inserisce in un discorso di più ampio respiro che riguarda tutte le infrastrutture dell'area milanese e della Lombardia in generale, che naturalmente vivranno nel Pnrr uno step cruciale nel prossimo quinquennio. Felici di essere riusciti laddove i vecchi partiti hanno per tanti anni fallito". (com)