Energia: Germania, per Soeder (Csu) la decarbonizzazione deve essere accelerata

- La graduale decarbonizzazione della Germania deve essere accelerata, ma senza anticipare la scadenza stabilita al 2038 dal governo federale, “anche perché gli interessati necessitano della sicurezza per la pianificazione”. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il leader della Csu ha aggiunto che il partito intende utilizzare incentivi finanziari per velocizzare l'abbandono del carbone come fonte di energia da parte della Germania. Soeder ha, infine, sottolineato che è “un compito generazionale creare la connessione tra economia e protezione del clima, tra prosperità e sostenibilità” per gli anni successivi alla crisi del coronavirus. (Geb)