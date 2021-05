Calcio: Scurati (Lega), Sala aveva tutti gli strumenti per evitare assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla folla accalcatasi ieri pomeriggio in Piazza Duomo a Milano per i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter, è intervenuto in una nota il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati: "Era una vittoria annunciata e attesa quella dell'Inter – commenta Scurati - ma nonostante questo la città di Milano si è trovata totalmente impreparata all'evento e a contenere la folla che si è riversata in Piazza Duomo. Ha ragione il presidente Fontana a dirsi fortemente preoccupato per quelli che saranno i dati nei prossimi giorni, dopo tutti gli sforzi che la Lombardia sta compiendo per contenere la pandemia e per la vaccinazione che sta proseguendo a ritmi eccezionali". "Così come era già accaduto in passato, per gli assembramenti presso i luoghi più caldi della movida milanese, anche ieri abbiamo assistito ad una Amministrazione Comunale che di fatto non aveva nessun piano per affrontare quanto accaduto, nessun ordine di servizio per gli agenti, nessuna ordinanza ad hoc, nessuna transenna in piazza Duomo per contingentare e ordinare l'afflusso delle persone e soprattutto uno stadio con le porte sbarrate. Milano – conclude Scurati - anche ieri ha dimostrato di avere bisogno un'amministrazione ben differente". (Com)