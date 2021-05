Umbria: De Luca (M5s), 18 operatori sanitari licenziati con sms il 1 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Diciotto operatori del personale sanitario della Protezione Civile mandati a casa con un sms nel giorno della Festa dei Lavoratori, con pesanti ricadute su personale e pazienti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro del Movimento 5 Stelle a Palazzo Cesaroni, Thomas De Luca: “Succede in Umbria dove 18 Oss della Protezione Civile erano stati assunti all'ospedale di Terni con contratto a termine in scadenza il 30 aprile 2021. Contratto che il 28 aprile sembrava dovesse essere prorogato per ovvi motivi di necessità. O almeno così era stato comunicato ai diretti interessati, convinti di rimanere fino al 30 giugno o addirittura il 31 luglio. E invece, proprio nel giorno della Festa dei Lavoratori, queste persone hanno saputo di non essere più nell'organico dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. A quanto pare, liquidati con un messaggio su una chat”. (segue) (Ren)