India: attività manifatturiera e consumo elettricità aumentati ad aprile

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore manifatturiero indiano elaborato da Ihs Markit è salito leggermente ad aprile, a 55,5, restando in zona espansione (sopra quota 50); a marzo era sceso a 55,4, il livello più basso in sette mesi. Il ministero dell’Energia elettrica dell’India, inoltre, ha reso noto che ad aprile il consumo di elettricità è aumentato del 41 per cento su base annua, arrivando a 119,27 terawatt, segno di una robusta ripresa della domanda per uso industriale e commerciale rispetto all’aprile del 2020, quando il Paese era in lockdown a causa della prima ondata dell’epidemia di coronavirus.(Inn)