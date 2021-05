Covid: 641 nuovi casi di contagio, 391 guariti e dieci morti in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non basta: "Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.728.140 dosi; sul totale, 576.144 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,1 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 161 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (111) e Modena (108); poi Rimini (70), Cesena (61), Forlì (42), Ravenna(39) e Piacenza (27); quindi il Circondario Imolese (9), Parma (7), e infine Ferrara (6)". E infine: "Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 391 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 316.859. Purtroppo, si registrano 10 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 219 (+2 rispetto a ieri), 1.687 quelli negli altri reparti Covid (+17)". (Ren)