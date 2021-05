India: elezioni statali, maggioranze confermate in Assam e Kerala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative degli Stati indiani dell’Assam e del Kerala hanno visto la conferma delle maggioranze uscenti. I risultati resi noti dalla Commissione elettorale confermano anche le previsioni degli exit poll. Nell’Assam l’Alleanza democratica nazionale (Nda) guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp), si è imposto con 75 seggi su 126, 60 dei quali del Bjp, contro i 50 dell’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc), che ne ha vinti 29. Nel Kerala, che ha un’assemblea di 140 membri, il Fronte democratico di sinistra (Ldf) ne ha conquistati 91. La prima forza dello schieramento è il Partito comunista marxista (Cpim) con 62 seggi; a seguire il Partito comunista (Cpi) con 21. La colazione avversaria, il Fronte unito democratico (Udf), si è fermata a 40, di cui 21 del Congresso e 15 della Lega indiana dell’unione musulmana (Iuml). L’Assam ha votato in tre fasi dal 27 marzo al 6 aprile; il Kerala il 6 aprile. Gli scrutini si sono tenuti ieri insieme a quelli di altri Stati/Territori che hanno votato tra il 27 marzo e il 29 aprile: Bengala Occidentale, Tamil Nadu e Pondicherry. (segue) (Inn)