India: elezioni statali, maggioranze confermate in Assam e Kerala (3)

- Il Kerala, nel sud-est dell’India, con capitale Thiruvananthapuram (o Trivandrum), è stato istituito nel 1956 e ha una popolazione di oltre 33 milioni di persone, parlanti per la maggior parte (quasi il 97 per cento) la lingua malayalam. I suoi abitanti sono in maggioranza induisti (oltre la metà), con consistenti minoranze islamiche (circa un quarto) e cristiane (circa un quinto). L’economia statale dipende fortemente (oltre un quinto del prodotto interno lordo) dalle rimesse dei lavoratori emigrati nei paesi del Golfo Persico, le più cospicue tra tutti gli Stati indiani e un sesto di quelle dell’intera India. Il terziario è la componente principale del sistema economico, con servizi di trasporto, comunicazione, logistici, turistici, bancari, assicurativi e immobiliari. Seguono l’industria manifatturiera tradizionale, in cui spicca la lavorazione della fibra di cocco, e l’edilizia. Infine, l’agricoltura, con la produzione di riso, noce di cocco, tè, caffè, lattice, anacardi e spezie. (Inn)