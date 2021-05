Camera: domani audizioni su attività professionali in favore di banche e assicurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 4 maggio, alle ore 10.30, la commissione Giustizia della Camera svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confprofessioni e di Assoprofessioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)