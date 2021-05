Camera: domani audizioni su rafforzamento e semplificazione servizi consolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 4 maggio, alle ore 11, la commissione Esteri della Camera svolge l'audizione del vice direttore generale/direttore centrale per le risorse umane del Maeci, ministro plenipotenziario Paolo Trichilo, e del vice direttore generale/direttore centrale per le questioni migratorie e i visti del Maeci, ministro plenipotenziario Paolo Crudele, nell'ambito della discussione della risoluzione sulle iniziative per il rafforzamento e per la semplificazione dei servizi consolari. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)