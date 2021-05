Difesa: Mulè, vicinanza a tutte le truppe dell'Alleanza Atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente onorato di essere qui. Da quando ho assunto la carica di sottosegretario di Stato alla Difesa, è la seconda volta che mi reco nell'Area Baltica per portare un sincero messaggio di vicinanza a tutte le truppe dell'Alleanza Atlantica". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, che oggi è intervenuto in Estonia, in rappresentanza del Ministero, al passaggio di consegne tra la German Air Force e l'Aeronautica Militare italiana che assume la guida della missione Nato Enhanced Air Policing nel paese baltico. "La cerimonia odierna segna un altro avvicendamento di successo alla guida della missione Baltic Air Policing della Nato in Estonia che dimostra l'unità, la solidarietà e l'integrità degli alleati baltici della Nato", ha aggiunto. Mulè ha quindi espresso parole di apprezzamento per "il grande lavoro svolto e l'elevato impegno dimostrato dal distaccamento dell'aeronautica militare tedesca", ribadendo che "il contingente italiano è pronto e reattivo, determinato a mantenere la pace, libertà e sicurezza collettiva".(com)