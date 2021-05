Cina: Zoffili (Lega), subito Commissione inchiesta su origine Covid, vogliamo verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Cina ormai non c'è più il virus, l'economia vola e non si sono neppure degnati di chiederci scusa. Subito la Commissione di inchiesta parlamentare sull'origine del Covid che abbiamo proposto in Parlamento. Per il futuro dei nostri figli e nel rispetto di chi non c'è più, vogliamo la verità". Lo afferma in una nota Eugenio Zoffili, deputato Lega e presidente del Comitato bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. (Com)