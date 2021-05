© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la festa dei tifosi nerazzurri che si è tenuta ieri in piazza del Duomo. (Rem)