Sanità: Lollobrigida (Fd'I), potenziare ospedale Subiaco per garantire il diritto alla salute

- IL capogruppo d Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida si recato questa mattina all’ospedale di Subiaco per incontrare il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito e denunciare le criticità della struttura. Erano presenti i deputati Marcello Gemmato e Marco Silvestroni, segretario della commissione Affari sociali della Camera e portavoce Fd'I-Provincia di Roma, i consiglieri regionali Giancarlo Righini, presidente del Corecoco, e Chiara Colosimo, membro della commissione Sanità della Regione Lazio. "I lavori del pronto soccorso sono bloccati da anni, mancano personale e strumentazione, gli interventi di urgenza sono dirottati su Tivoli e Palestrina: sono solo alcune delle problematiche emerse nell’ospedale di competenza dell’Asl Roma 5", afferma in una nota Lollobrigida. (segue) (Com)