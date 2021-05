Sanità: Lollobrigida (Fd'I), potenziare ospedale Subiaco per garantire il diritto alla salute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni, in commissione Sanità della Regione Lazio, chiederemo conto delle ragioni per le quali non è stata ancora resa operativa la chirurgia dotandola di un adeguato supporto medico, considerando che a due mesi dal pensionamento del primario non è ancora stato trovato il sostituto", continua Francesco Lollobrigida. "Stessa questione sul Pronto soccorso che ha gravi carenze di personale e deve essere integrato immediatamente così come gli altri reparti. Il Covid non può essere una giustificazione per far funzionare una struttura ospedaliera che serve una comunità come quella di Subiaco e della Valle dell'Aniene difficile da raggiungere e nella quale ci sono difficoltà oggettive per gli spostamenti", ha concluso il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. (Com)