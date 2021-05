Camera: domani audizioni su Covid-19 e rinegoziazione contratti di locazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 4 maggio, la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di Covid-19, svolge, in videoconferenza, le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 16, Confcommercio; ore 16.20, Confesercenti; ore 16.40, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)