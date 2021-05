Covid: Pregliasco, tra due settimane mi aspetto aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assembramenti dei tifosi dell?inter ieri in piazza del Duomo? "Non è stata una cosa bella, speriamo non ci siano effetti sui contagi ma certo stare a lungo insieme, cantare, anche senza mascherine, non è il massimo in questo momento. In generale mi aspetto un aumento dei contagi tra 15 giorni, in Lombardia ma anche nel resto d'Italia per via delle riaperture". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", il professor Fabrizio Pregliasco. Sulle varianti del virus presenti in Italia, il medico ha aggiunto: "causano un aumento contagiosità, e probabilmente in Italia i contagiati sono il doppio di quelli conosciuti, non 500 mila ma un milione o poco meno". (com)