Camera: domani in Vigilanza Rai, audizione Rutelli, presidente Anica

- Domani, martedì 4 maggio, alle ore 19, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, svolge l'audizione del presidente dell'Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali - Francesco Rutelli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)