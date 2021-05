Vaccino: Bologna (Pp), piano funziona, non ci fermiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Popolo protagonista, Fabiola Bologna, sottolinea che "il piano vaccinale sta funzionando e il dato delle 500 mila inoculazioni al giorno - continua la parlamentare in una nota - è il segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Non possiamo ne dobbiamo fermarci, il duro lavoro di squadra che stanno portando avanti il governo, la squadra del generale Figliuolo con le Regioni insieme a chi opera sul campo: i medici, gli infermieri, il personale sanitario, la Croce rossa, la Protezione civile, i volontari di diverse realtà locali ci porterà fuori da questa pandemia". Bologna aggiunge: "Trovo positivo che all'arrivo delle forniture di vaccini ci sia stato un profondo senso civico e di responsabilità da parte di tutti e la piena consapevolezza che solo vaccinando il più possibile ne usciremo. Ho potuto accertarmene di persona visitando sul mio territorio da Bergamo, a Mapello, a Dalmine, a Lecco diversi punti vaccinali con tutti gli operatori sanitari e volontari pieni di entusiasmo nonostante la stanchezza, a loro va il mio ringraziamento. Mettere a disposizione più punti vaccinali e vaccinatori anche nelle aziende, nelle località turistiche e valutarli anche per le scuole - conclude la deputata - è l'evoluzione di un percorso virtuoso e per questo occorre un costante approvvigionamento di dosi".(Com)