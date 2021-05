Rifiuti: Ama, potenziato servizio "riciclacasa", a marzo 8.400 ritiri materiali ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 8.400 operazioni di ritiro di materiali ingombranti effettuate direttamente a casa dei romani nel solo mese di marzo, "il doppio rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019. Sono già molto positivi e in forte ascesa i numeri prodotti dal potenziamento di "Riciclacasa", il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti di grossa taglia (mobili, materassi, divani, armadi, frigoriferi, lavatrici, monitor, TV, ecc) assicurato gratuitamente al piano stradale da Ama alle famiglie romane". Lo comunica Ama in una nota. "Nei mesi scorsi abbiamo lavorato in maniera mirata per rendere ancora più efficiente e capillare questo servizio strategico che consente ai romani di consegnare in assoluta sicurezza e senza muoversi da casa i propri materiali ingombranti - sottolinea l'Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis -. Con il nuovo appalto, da poco contrattualizzato, sono aumentati da 15 a 20 gli equipaggi quotidianamente impiegati sul territorio, mentre le risorse del call center dedicato sono state raddoppiate passando da 5 a 10 operatori. Grazie a questi importanti innesti stimiamo di poter assicurare fino a 95mila servizi di ritiro entro l'anno, con un incremento del 60 per cento rispetto ai 57 mila effettuati nel 2020". (segue) (Com)