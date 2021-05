Rifiuti: Ama, potenziato servizio "riciclacasa", a marzo 8.400 ritiri materiali ingombranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso del 2020, 'Riciclacasa' ha permesso di raccogliere e avviare a riciclo oltre 3 mila tonnellate di materiali - aggiunge la nota di Ama -. Il servizio, gratuito fino a 2 metri cubi, è fornito su appuntamento e per prenotare basta chiamare o compilare il modulo di richiesta nella sezione 'Servizi online' del sito web Ama. Al momento della prenotazione, sarà richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Per smaltire i rifiuti ingombranti, elettronici o particolari i cittadini possono inoltre ricorrere ai Centri di raccolta Ama, aperti tutta la settimana, o agli appuntamenti mensili con la campagna 'Il tuo quartiere non è una discarica'". (Com)