Omicidio Vannini: difesa Ciontoli, accusati di volere che Marco morisse ma hanno chiamato 118

- "Il processo è costruito su una posizione di garanzia" nei confronti di Marco Vannini "che i Ciontoli non hanno". Lo dichiara ai giornalisti l'avvocato Giandomenico Caiazza, legale di Antonio Ciontoli, dopo il suo intervento in corte di Cassazione dove si sta svolgendo il processo per la morte del 20enne di Cerveteri. Il suo assistito è stato condannato in appello per omicidio volontario "significa - dice - voleva che morisse. Questo, però, come è compatibile con il fatto che" i Ciontoli poi "hanno chiamato i soccorsi? Come è compatibile con il fatto che hanno avvisato la famiglia e con il fatto che lo stesso Ciontoli si sia raccomandato con il medico?". Per queste tesi la difesa dei Ciontoli ha chiesto di annullare la sentenza e tornare all'Appello. (Rer)