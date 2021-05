© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estensione al 31 maggio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Lo prevede la bozza del decreto Sostegni bis, che conta 48 articoli. Per la voce, sono previste risorse pari a 2.259,7 milioni di euro per l’anno 2021.(Rin)