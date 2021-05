Ue: Letta, per futuro oggi possiamo pensare l’impensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nell’intervento conclusivo dell’iniziativa "La nostra Europa, il nostro futuro", organizzata da Pd, Pse e gruppo S&D al Parlamento europeo, ha chiarito che "affrontiamo la conferenza sul futuro dell’Europa con l’idea che possiamo pensare l’impensabile. Non dobbiamo più ragione con le categorie mentali del passato". "Oggi - ha aggiunto - abbiamo tutte quelle cose", quelle misure, "che a gennaio 2020 sembravano impossibili", come ad esempio gli eurobond ed il Next Generation Eu. (Rin)