Georgia: opposizione chiede rilascio Melia su cauzione dell’Ue

- Nika Melia, leader del partito di opposizione georgiano Movimento nazionale unito, dovrebbe essere rilasciato immediatamente e “l'unica leva per questo è la cauzione dell’Unione europea”. È quanto dichiarato da Sergo Chikhladze, esponente del gruppo parlamentare Costruttore di strategie, come riporta l’agenzia di stampa “Interpressnews”. I partiti georgiani di opposizione si sono “assunti la responsabilità della legge sull’amnistia”, e “non permetteremo al Sogno Georgiano o a chiunque altro di rompere anche un solo punto di questo accordo”, ha ribadito Chikhladze, facendo riferimento al documento mediato dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel per la risoluzione della crisi politica nel Paese. L'accordo, infatti, prevede l'amnistia per tutte le persone coinvolte nella sommossa al raduno di giugno del 2019 a Tbilisi. Per quanto riguarda la commissione d'inchiesta, Chikhladze l'ha definita un “ottimo meccanismo per indagare su questi casi”, ma “tutti capiamo che questo processo può richiedere mesi, mentre la legge sull'amnistia dovrebbe essere adottata il prima possibile”. (Rum)