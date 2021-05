Albania: presidente Meta, non distogliere attenzione da indagini su voti invalidi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier albanese Rama ha organizzato nei giorni scorsi una manifestazione con i sostenitori del suo partito per festeggiare la vittoria alle elezioni. Il premier l'ha definita come la vittoria elettorale “più difficile ma anche la più dolce”. "Abbiamo battuto il record. È stato un record storico. Grazie per aver riposto la vostra fiducia in noi per guidarvi per altri quattro anni", ha detto Rama alle migliaia di sostenitori radunatisi nel centro di Tirana due giorni dopo le elezioni. Rama ha poi affermato che, se il Partito democratico unirà le forze con il governo dell'Albania, allora questo decennio passerà alla storia come quello in cui il Paese ha raggiunto i traguardi e gli obiettivi che uniscono tutte le forze politiche. "Sono nato albanese, non sono nato socialista", ha dichiarato Rama aggiungendo: "E per me i democratici sono innanzitutto albanesi, poi sono anche democratici". (segue) (Alt)