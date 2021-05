Expo 2020: selezionati 60 candidati per il “Programma volontari” del Padiglione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 39 studentesse e 21 studenti i candidati selezionati per il “Programma volontari” del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. Lo riferisce un comunicato stampa del Commissariato per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale. Secondo quanto si legge nella nota, il “Programma volontari”, è il più grande progetto di mobilità studentesca organizzato in Italia durante la pandemia e frutto di una collaborazione tra il Commissariato italiano per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale e la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui). I prescelti hanno un'età media di 23 anni, sono iscritti a 52 Atenei e provengono da 16 Regioni del Paese. I tirocini avranno una durata massima di quattro mesi. Si svolgeranno in due periodi distinti: il primo con 32 partecipanti da settembre a dicembre e il secondo, con i restanti 28, da gennaio a marzo 2022 quando si concluderà l'Expo. Nella nota si legge che “il Programma costituisce un'occasione di formazione unica che gli studenti selezionati avranno la possibilità di vivere presso il Padiglione Italia e con la quale potranno ampliare le proprie conoscenze in ambito internazionale contribuendo all'organizzazione e alla gestione della partecipazione italiana al più importante evento globale mai organizzato nell'area che comprende Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale”.(Res)