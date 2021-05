Speciale difesa: Guerini agli allievi del 202mo Corso "Onore", siete futuro di Esercito e Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli allievi e le allieve del 202mo Corso “Onore” che hanno prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica da rappresentano il futuro dell’Esercito italiano e dell’Arma dei Carabinieri: “Siatene fieri”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo intervento alla cerimonia di giuramento all’Accademia Militare di Modena “L’Esercito è uno dei pilastri fondamentali su cui si poggia l’architettura della Difesa nazionale; componente di assoluto rilievo nel concorso del nostro Paese alla sicurezza del territorio ed internazionale, àmbiti in cui rappresenta il principale contributore in termini di uomini e mezzi, e risorsa preziosa negli interventi in casi di pubblica utilità. Una Forza armata dotata di un capitale umano e professionale straordinario, attenta alle sue gloriose tradizioni ma proiettata con slancio verso la modernità, che merita pienamente l’altissimo grado di consenso che è riuscita a conseguire in maniera trasversale tra i cittadini, e la credibilità che le deriva dal grande rispetto guadagnato anche in ambito internazionale”, ha detto Guerini. “L’Arma dei Carabinieri, in virtù della duplice connotazione, militare e di polizia, del proprio modello organizzativo, costituisce un anello insostituibile sia del sistema ‘Difesa’ sia del sistema ‘Sicurezza’, perfettamente integrata nello strumento militare nazionale e nel complesso delle forze di polizia. Da oltre due secoli l’Arma è la più concreta e immediata espressione della vicinanza dello Stato al cittadino, in prima linea nella lotta alla criminalità comune e organizzata, nel controllo del territorio, nel contrasto alle varie forme di illegalità; inoltre da anni contribuisce, grazie alla sua componente altamente specializzata e alla sua flessibilità d’impiego, al mantenimento della stabilità internazionale nei teatri operativi all’estero”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Com)