Speciale difesa: Polonia, Bielorussia accusa elicottero militare di aver violato il suo spazio aereo

- La Bielorussia accusa un elicottero militare polacco di aver violato il suo spazio aereo. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Tok Fm" alla luce di un comunicato del ministero degli Esteri di Minsk. Secondo il dicastero il velivolo, un elicottero Mi-24, è entrato nello spazio aereo bielorusso e successivamente lo ha abbandonato. La violazione è avvenuta intorno alle ore 2 nell'area di Kozlowicze. Il ministero della Difesa bielorusso informa di aver convocato l'incaricato d'affari polacco per esprimere preoccupazione per l'episodio e la necessità di indagare in merito. Le forze armate polacche hanno confermato l'accaduto. "Nella notte, durante la realizzazione di operazioni di pattugliamento ordinarie il confine dello spazio aereo bielorusso è stato violato. L'incidente non è stato un'azione deliberata e ha avuto breve durata", ha scritto in una nota il Comando operativo delle forze aeree polacche. (Vap)