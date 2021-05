Speciale difesa: Guerini, 500 mila vaccinazioni giornaliere importante obiettivo raggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 500 mila vaccinazioni in un giorno sono un obiettivo importante e uno sforzo immane per la sicurezza dei cittadini italiani. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini a margine del giuramento del 202mo Corso “Onore” dell'Accademia militare di Modena. “Abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Lo sera del 3 aprile, io stesso ne avevo parlato a Varese, che alla fine di aprile si sarebbe arrivati a quest’obiettivo grazie allo sforzo messo in campo dalla struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo, ma anche da tutte le istituzioni”, ha detto Guerini. “Uno sforzo importante che dev’essere uno stimolo a continuare su questo ritmo, uno sforzo immane che stiamo realizzando, come tutto il mondo, per vaccinare i nostri cittadini”, ha spiegato il ministro. (Les)