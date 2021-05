Speciale difesa: Guerini, Ue rafforzi presenza dove richiesto da esigenze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve rafforzare la dimensione della difesa in sinergia con la Nato ed essere presente laddove le esigenze di sicurezza lo richiedono. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini a margine del giuramento del 202mo Corso “Onore” dell'Accademia militare di Modena. “L’Italia è in prima linea in quest’attività, siamo presenti in numerose missioni all’estero, con grande competenza e professionalità riconosciuta da nostri partner e dalle istituzionali locali nei Paesi in cui operiamo”, ha detto Guerini. “C’è bisogno che la cultura della Difesa europea sia realizzata attraverso una base industriale solida a livello europeo, nella capacità dell’attività di proiezione per la sicurezza e la stabilità di aree che sono fondamentali per noi. Penso a tutta l’area sud del Mediterraneo, a tutta l’Africa, il Medio Oriente in cui ci sono interessi nazionali e di sicurezza”, ha aggiunto il ministro. (Les)