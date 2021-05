Speciale difesa: Guerini, Afghanistan deve restare al centro della nostra attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni odierne impongono un’uscita della Nato dal teatro afgano ma il Paese deve restare al centro della nostra attenzione. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine del Giuramento del 202mo Corso “Onore” dell'Accademia Militare di Modena. “Siamo impegnati in Afghanistan da 20 anni con i nostri partner della Nato. Abbiamo svolto un’attività fondamentale nella provincia occidentale di Herat dove siamo presenti con un nostro contingente da anni”, ha ricordato Guerini. “Oggi le condizioni richiedono il termine di questa e il rientro dei nostri militari che sta avvenendo nella cornice di sicurezza adeguata e daremo il nostro contributo di attenzione affinché questo rientro sia ordinato”, ha aggiunto il ministro. “L’Afghanistan deve essere al centro della nostra attenzione e del nostro lavoro in termini di cooperazione, di collaborazione con le autorità e a livello bilaterale per rafforzare le istituzioni afgane nel loro complesso”, ha concluso Guerini. (Les)