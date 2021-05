Speciale difesa: sottosegretario Pucciarelli, auguri agli allievi ufficiali di Modena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 201 allievi ufficiali del 202mo corso “Onore” dell’Accademia militare di Modena hanno giurato fedeltà alla Patria, alle istituzioni. "Un impegno solenne che rafforza la scelta di vita di questi giovani militari che hanno deciso di servire in armi il nostro Paese, il nostro Tricolore. A tutti loro rinnovo la mia stima e la mia ammirazione”, ha detto il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. “All’interno di questo prestigioso Istituto i giovani allievi sono messi nelle migliori condizioni per evidenziare tutto il loro potenziale, grazie alla eccellente offerta formativa accademica e professionale. In tal senso rivolgo un sincero ringraziamento al generale Sganga, al corpo insegnante e al quadro permanente, per il costante impegno profuso che fa di questa antica Accademia una scuola prestigiosa, all’altezza delle aspettative degli Allievi e delle necessità del Paese. Sono sicura che gli Allievi sapranno dimostrarsi sempre all'altezza delle aspettative del nostro amato Paese, facendo onore alle tradizioni di rettitudine e professionalità di quanti li hanno preceduti. A tutti gli allievi del 202mo corso 'Onore' invio il mio più sincero augurio di un futuro ricco di soddisfazioni", conclude il sottosegretario Pucciarelli. (Com)