Speciale difesa: 58 per cento francesi sostiene appello militari contro "disgregazione" e islamismo

- Il 58 per cento dei francesi sostiene l'appello lanciato nei giorni scorsi da un gruppo di militari sulle colonne della rivista ultra-conservatrice "Valeurs Actuelles", dove si denuncia la "disgregazione" della società francese che sarebbe causata da un "certo antirazzismo" È quanto emerge da un sondaggio condotto da Harris Interactive per l'emittente televisiva "Lci". Nel testo si mettevano in guardia anche le istituzioni dalla possibilità di un "intervento" dei "camerati attivi" in una "missione" per la protezione dei valori nazionali. Parole che sono state interpretate da molti come una minaccia di colpo di Stato. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha sostenuto l'appello più volte, a differenza della ministra della Difesa, Florence Parly, che l'ha condannato. In un'intervista al quotidiano "Le Parisien", il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Francois Lecointre, ha annunciato che alcuni dei firmatari dovranno comparire davanti a un consiglio superiore militare. Sempre secondo il sondaggio, condotto su un campione di 1.613 persone, il 64 per cento afferma di aver sentito parlare dell'appello, mentre il 38 per cento dice di sapere esattamente di cosa si tratta. Il 49 per cento sostiene un intervento dell'esercito, anche senza il via libera del governo. (Frp)