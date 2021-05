Speciale difesa: Onu condanna repressione delle proteste in Ciad, "rispettare diritto di riunione pacifica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa e di sicurezza, prosegue la Commissione, devono ricevere chiare istruzioni per astenersi dall'uso della forza contro manifestanti pacifici e per garantire che eventuali incidenti violenti siano gestiti in linea con lo stato di diritto e le pertinenti leggi e standard internazionali sui diritti umani. "Queste istruzioni devono essere in linea con i Principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, che stabiliscono in particolare che le armi da fuoco possono essere utilizzate solo contro individui che rappresentano una minaccia imminente per la vita o di lesioni gravi, e solo come questione di ultima risorsa. Anche tutti i detenuti per aver esercitato i loro diritti di riunione pacifica devono essere prontamente rilasciati. Chiediamo inoltre - prosegue la dichiarazione - a tutte le istituzioni statali competenti di condurre indagini imparziali, rapide, efficaci e trasparenti su qualsiasi violazione dei diritti umani che possa essersi verificata, compreso l'uso apparente di forza non necessaria o sproporzionata per disperdere le proteste. In questo periodo delicato per il Paese, sottolineiamo l'importanza cruciale di porre i diritti umani al centro di tutti gli sforzi e di garantire un processo inclusivo e partecipativo nel tracciare la via da seguire verso il ritorno al governo civile e all'ordine costituzionale", conclude la nota. (Com)