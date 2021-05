Libia: ministro Stato Economia Ghweil a "Nova", noi primo partner dell'Italia in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia rappresenta per l'Italia il principale partner strategico nel continente africano, mentre l'Italia è per la Libia una preziosa porta d'accesso ai mercati dell'Europa. Lo afferma il ministro di Stato per gli Affari economici del governo libico di unità nazionale, Salama al Ghweil, in un'intervista esclusiva concessa ad "Agenzia Nova". L'introduzione dei ministri senza portafoglio è una novità del nuovo governo di unità nazionale guidato dal premier Abulhamid Dabaiba. Al Ghweil, già candidato al Consiglio presidenziale presso il Foro di dialogo politico libico (Ldpf), è originario della Tripolitania, la regione libica occidentale. (segue) (Res)