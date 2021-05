Libia: ministro Stato Economia Ghweil a "Nova", noi primo partner dell'Italia in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Libia è la quinta più grande fonte di petrolio e gas e l'Italia è uno dei maggiori esportatori in Africa in generale e in Libia in particolare. La presenza di molte aziende italiane in Libia conferma il grande rapporto economico. L'Italia ha sempre mantenuto la sua presenza in Libia nel settore petrolifero", aggiunge Ghweil. "Gli aspetti della cooperazione economica e dello scambio tra i due Paesi includono diversi settori, tra i quali le infrastrutture e la tecnologia. La situazione si è deteriorata a causa delle circostanze eccezionali attraversate dalla Libia, che hanno portato a una forte diminuzione del volume degli scambi tra i due Paesi negli ultimi anni", spiega Ghweil. L’interscambio tra Italia e Libia nel 2012, prima della crisi, era di 15 miliardi di euro. Nel 2019, nonostante il conflitto a Tripoli fosse nella fase più accesa, il valore è sceso a 5,9 miliardi di euro. "La Libia rimane il più grande e importante partner economico e il nostro Paese cerca di rafforzare questo rapporto in base agli interessi comuni e del mutuo vantaggio. Non appena la stabilità tornerà in Libia, e saranno create le condizioni adeguate nel prossimo futuro, la Libia e l'Italia potranno beneficare di nuove prospettive economiche", continua il ministro di Stato. (segue) (Res)