Libia: ministro Stato Economia Ghweil a "Nova", noi primo partner dell'Italia in Africa (3)

- L'Italia e la Libia stanno cercando di riattivare il Trattato di amicizia italo-libico del 2008, un documento che non solo disciplina progetti di grande rilevanza economica, ma pone anche le basi di un rapporto privilegiato. "Il Trattato di amicizia italo-libico è stato progettato per migliorare i vari aspetti della cooperazione tra la Libia da un lato e l'Italia dall'altro: dai progetti infrastrutturali di base alla cooperazione in campo scientifico, culturale, economico e industriale, senza dimenticare la cooperazione nel campo dell'energia, che costituisce il pilastro della cooperazione economica tra i due Paesi. Guardando da un punto di vista realistico, io credo che sia molto importante rivitalizzare e attivare il Trattato di amicizia italo-libico che contribuirà a far girare gli ingranaggi dell'economia italo-libica, in modo da diversificare le fonti di reddito attraverso la realizzazione di grandi progetti di investimento che genereranno profitti per entrambi i Paesi", dichiara Ghweil. (segue) (Res)