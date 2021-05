Libia: ministro Stato Economia Ghweil a "Nova", noi primo partner dell'Italia in Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto agli obiettivi su cui sta lavorando il governo libico in questo periodo, alla luce delle difficili condizioni economiche che sta attraversando il Paese, il ministro di Stato parla di una "nuova visione "per tradurre le speranze e le aspirazioni dei cittadini in realtà: un programma dove l'iniziativa privata sarà un partner fondamentale. "Gli obiettivi più importanti sono superare la situazione attuale, entrare in una nuova fase economica che consenta una vita dignitosa per il popolo libico e rimuovere gli effetti economici negativi, a seguito della ripetuta interruzione del lavoro del settore petrolifero prima che il Governo di unità nazionale prendesse il potere. Stiamo anche lavorando per ridurre la gravità delle ripercussioni economiche derivanti dal coronavirus, date le condizioni che sta attraversando l'economia libica. Questo ha richiesto al ministero degli Affari economici di studiare molte idee per diversificare le fonti di reddito nazionale, introducendo il settore privato come partner chiave per la riforma dell'economia sistema", aggiunge Ghweil. (segue) (Res)