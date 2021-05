Libia: ministro Stato Economia Ghweil a "Nova", noi primo partner dell'Italia in Africa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo evitare le distorsioni e le influenze negative che hanno colpito l'economia nazionale negli ultimi anni e affrontare le sfide che abbiano dinanzi secondo piani basati su studi scientifici che favoriscano lo sviluppo", riferiscew il ministro di Stato libico. Ghweil accenna poi alla possibilità di utilizzare la formula dei partenariati pubblico-privati: "Questo avrà un impatto positivo sul processo di sviluppo economico e sociale, sulle competenze del settore pubblico e privato, sulla partecipazione all'organizzazione e al processo di attivazione della cooperazione tra i due settori per creare vari progetti. Cerchiamo di organizzare il lavoro in un modo che contribuisca a dirigere progetti e lavori necessari al mercato del lavoro libico per svilupparlo, per far avanzare l'economia nazionale e portarla ai migliori livelli". Le nuove prospettive per la partnership tra i settori pubblico e privato potrebbero riguardare in particolare "le infrastrutture e i servizi pubblici", conclude Ghweil. (Res)