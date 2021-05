Omicidio Vannini: pg chiede conferma condanne o sconto solo per Martina, Federico e la madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un'ora circa di discussione, il procuratore generale Olga Mignolo, che sostiene l'accusa dinnanzi al Collegio 1 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione nel processo per l'omicidio di Marco Vannini, ha chiesto di rigettare i ricorsi degli appellanti, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, la moglie Maria Pezzillo, i figlio Federico e Martina condannati a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. Di confermare la sentenza di appello e, in subordine, ha chiesto una riduzione della pena per i tre imputati Maria, Federico e Martina. Un intervento lungo per un processo in Cassazione interrotto due volte dal presidente che ha richiamato il pg al solo aspetto legato alla valutazione della sentenza di secondo grado in quanto in Cassazione: "non giudichiamo il fatto ma giudichiamo la sentenza". (Rer)