Regno Unito: Covid, in Galles ripartono palestre e riunioni familiari

- In Galles saranno di nuovo permesse le riunioni familiari e ripartiranno le palestre, dopo l’allentamento delle restrizioni dovute al Covid. È quanto previsto dalle autorità, in concomitanza con il tasso di contagi più basso negli ultimi otto mesi. Le lezioni in palestra potranno essere svolte anche al chiuso, ma per un massimo di 15 persone e rispettando la norma del distanziamento interpersonale. “Permettere alle palestre e alle piscine di riaprire aiuterebbe a prevenire un'ulteriore crisi sanitaria”, ha detto Rhys Jones, che gestisce centro per il tempo libero a Cardiff. Durante i mesi invernali di chiusura, le persone non hanno potuto svolgere esercizio fisico regolarmente, e questo “ha avuto conseguenze indicibili sulla salute fisica e mentale della nostra popolazione” ha sottolineato Jones, aggiungendo che “per ogni giorno in cui le strutture per il tempo libero rimangono chiuse, la salute pubblica si deteriora ulteriormente e il rischio di obesità e stress diventa critico". Anche le attività organizzate al chiuso per i bambini, come le classi sportive, le iniziative dei gruppi scout e le classi per genitori e bambini, potranno ripartire per la prima volta dopo la serrata dello scorso dicembre. (Rel)