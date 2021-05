Covid: Figliuolo, nel Lazio piano vaccinale rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio un appello a tutti i presidenti delle regioni e devo dire che nel Lazio è già stato accolto perché sono al livello di numeri uno su questo, di seguire il piano vaccinale: over 80, 70-79, over 65. Non disperdiamo le dosi in altri rivoli". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale al polo acquatico Fin a Ostia.(Rer)