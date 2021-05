Imprese: Fs Italiane, La Freccia di maggio al Giro d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Freccia di maggio accompagna il 104esimo Giro d’Italia, racconta il Paese che i ciclisti percorreranno, le sue ricchezze e la sua gente chiamata a “pedalare” per rimettere in moto economia e turismo colpite dalla pandemia. La competizione sportiva, di cui Trenitalia è Official Green Carrier, metafora di questa voglia di ripartire - riferisce una nota - vedrà sfidarsi dall’8 al 30 maggio 184 ciclisti. Si parte da Torino per tornare al Nord, raggiungere il tradizionale traguardo di Milano, dopo aver attraversato paesaggi di vero incanto, percorso chilometri di sterrato e salite estreme. Un’occasione, anche per La Freccia, per raccontare luoghi ricchi di storia e cultura, come la prima Capitale nel 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia o i luoghi di Dante a 700 anni dalla morte del Poeta, e perle naturalistiche come la Regina delle Dolomiti o le grotte di Frasassi. Ma anche per assaporare le eccellenze enogastronomiche di un territorio che ne offre numerose varietà, tra vini rinomati, prodotti tipici e ricette stellate. Per festeggiare i 90 anni della celeberrima Maglia rosa, indossata per la prima volta da Learco Guerra nel 1931, La Freccia intervista Steve Smith, brand manager dell’azienda Castelli che realizza il capo tanto ambito dai ciclisti. (segue) (Com)