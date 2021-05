Imprese: Fs Italiane, La Freccia di maggio al Giro d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riflettori puntati anche sull’evento Road to Rome, organizzato per i 20 anni dell’Associazione europea delle Vie Francigene: un grande cammino, da Canterbury a Santa Maria di Leuca, da percorrere con il sostegno del treno sul tratto italiano. E poi, nel mese dedicato al culto della Madonna, spazio ai viaggi nell’arte, tra santuari e chiese d’Italia, e agli itinerari per scoprire la secolare tradizione delle infiorate, dalla Sicilia all’Umbria. Rosanna Mazzia, presidente dell’associazione Borghi autentici d’Italia, ci conduce alla scoperta dei luoghi più caratteristici della Calabria, mentre il viaggio slow - a piedi, in bici o col treno - è il filo conduttore della Primavera per la mobilità dolce organizzata dalla rete Amodo. Le due ruote sono protagoniste anche nell’ex magazzino di Rfi a Cernusco sul Merate, in provincia di Lecco, trasformato in un deposito per biciclette gestito da una cooperativa che offre lavoro a ragazzi con disabilità. Da non perdere l’affresco dell’isola d’Elba, per conoscere i luoghi di Napoleone Bonaparte a 200 anni dalla sua morte, e le opere d’arte a cielo aperto nelle piazze e nelle stazioni italiane. La Freccia di maggio si può sfogliare e leggere in formato digitale, su Fs News, e su carta nei FrecciaLounge e FrecciaClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori potranno prendere e portare via. Inoltre, il magazine sarà distribuito in tutte le tappe del Giro d’Italia, dall’8 al 30 maggio. (Com)