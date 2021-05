Covid: Figliuolo, se ci vacciniamo riapriamo presto lo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sport è importantissimo e se ci vacciniamo in fretta riapriamo anche lo sport, perché la mente e il fisico sono un connubio indissolubile". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale al polo acquatico Fin di Ostia. Il generale nel rivelare di essere un nuotatore amatoriale ha aggiunto: "mi fa piacere esser qui ad aprire un primo centro legato allo sport". (Rer)