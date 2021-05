Terremoti: Ingv, materiali argillosi possono favorirli e provocare tsnunami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I materiali argillosi delle faglie presenti nelle zone di subduzione, cioè dove una placca tettonica scivola al di sotto di un'altra placca, trattengono al loro interno un "cuscinetto d'acqua" e ciò fa sì che essi favoriscano terremoti potenzialmente capaci a provocare tsunami. Questo è il risultato dello studio "Fluid pressurisation and earthquake propagation in the Hikurangi subduction zone", condotto grazie alla collaborazione tra l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le Università di Pisa e Padova, e la University College London, su alcuni campioni provenienti dalla zona di Hikurangi in Nuova Zelanda. Il lavoro è stato pubblicato di 'Nature Communications'. "Nelle zone di subduzione - spiega Stefano Aretusini, ricercatore dell'Ingv e primo autore dello studio - lo scivolamento sismico che avviene a profondità crostali ridotte può portare alla generazione di tsunami e terremoti. A causa delle difficoltà sperimentali nel deformare i materiali presenti in queste aree, i processi fisici che riducono la resistenza della spinta cui è sottoposta la faglia sono poco conosciuti. Analizzando in laboratorio il comportamento dei campioni prelevati nella zona di subduzione di Hikurangi abbiamo scoperto che le argille presenti tendono ad avere una bassa resistenza alle spinte sismiche a causa dell'acqua in pressione che trattengono al loro interno". (segue) (com)