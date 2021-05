Terremoti: Ingv, materiali argillosi possono favorirli e provocare tsnunami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per studiare il comportamento di queste argille provenienti dalla faglia i ricercatori hanno condotto degli esperimenti sui numerosi campioni raccolti durante la campagna internazionale di perforazione "Integrated Ocean Drilling Program 375" effettuata nel 2018 a largo dell'Isola Nord della Nuova Zelanda, a cui ha partecipato la professoressa Francesca Meneghini dell'Università di Pisa, seconda autrice del lavoro pubblicato. In dettaglio, sono stati polverizzati i campioni delle rocce presenti all'interno della faglia. Le polveri sono state testate nel Laboratorio Alta Pressione e Alte Temperature (Hp-Ht) dell'Ingv attraverso un sofisticato apparato, Shiva (Slow to High Velocity Apparatus) finanziato dall'European Research Council su un progetto di Giulio Di Toro, dell'Università di Padova e co-autore di questo studio, e riproduce il "motore" dei terremoti (la faglia) permettendo di osservare quello che accade all'interno della crosta terrestre e le deformazioni subite dalla roccia sotto fortissime pressioni. All'interno di SHIVA, le polveri sono state analizzate attraverso un nuovo metodo che ha consentito di trattenere al loro interno l'acqua mentre erano deformate alle velocità tipiche dei terremoti. Attraverso i test di controllo condotti su un materiale le cui caratteristiche sono note, una polvere di marmo di Carrara, i ricercatori sono arrivati alla conclusione che queste argille favoriscono lo scorrimento sismico della faglia proprio a causa della loro capacità di trattenere acqua, caratteristica che le rende più 'deboli'. "Quando ho deciso di partecipare alla spedizione oceanografica - racconta Francesca Meneghini - ho subito contattato i colleghi dell'Ingv e dell'Università di Padova, coi quali collaboro da anni, certa che fosse un'opportunità unica per testare la nuova tecnica sperimentale sviluppata all'Istituto e dare un ulteriore contributo alla nostra conoscenza dei fenomeni sismici". "I successivi sviluppi di questa ricerca - conclude Stefano Aretusini - saranno quelli di analizzare con lo stesso metodo anche altri tipi di materiali campionati durante la missione per cercare di comprendere quali tra essi possono favorire il processo di scuotimento sismico una volta arrivati alla zona di subduzione". (com)