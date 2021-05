Export: Di Maio, in un anno stanziate risorse aggiuntive per 5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il patto per l’export, la nuova strategia italiana per la promozione del Made in Italy punta a sostenere meglio le aziende con strumenti più efficaci rispetto al passato, e in un anno sono state stanziate risorse aggiuntive per quasi 5 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi alla web conference “Il Manager del futuro – La leva dell’export per il rilancio del made in Italy”, promossa da FederManager. “La congiuntura economica rimane complessa, la crisi pandemica non è ancora migliorata sebbene vi siano segnali di miglioramento e processi evolutivi che sarebbero stati di lungo termine stanno maturando velocemente a causa dell’emergenza sanitaria. Di conseguenza, i modelli internazionali stanno cambiando anche grazie a processi più sofisticati, perciò la transizione digitale è sempre più decisiva per reggere la competitività. Serve una visione strategica di lungo periodo che possa contare su competenze digitali adeguate”, ha detto Di Maio. “L’impiego di questa mole di risorse (5 miliardi di euro) è stato reso possibile grazie alla riforma delle attribuzioni delle deleghe dell’internazionalizzazione e dell’export al ministero degli Esteri, il che ha permesso un migliore coordinamento tra istituzioni, rete diplomatica e istituti di cultura. I nuovi strumenti sono stati pensati proprio per aiutare le aziende a colmare queste lacune”, ha sottolineato il titolare della Farnesina, ricordando in tal senso il successo del tentativo di rendere più semplice l’accesso alle informazioni a partire dal portale interattivo export.gov.it per facilitare l’interazione fra imprese e pubblica amministrazione, unificando le piattaforme di accesso di Maeci, Simest, Sace e regioni. “Pochi giorni fa si è aggiunta la piattaforma madeinitaly.gov.it e fra poche settimane partirà la piattaforma investinitaly.gov.it”, ha aggiunto. (segue) (Res)