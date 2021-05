Export: Di Maio, in un anno stanziate risorse aggiuntive per 5 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, ha proseguito Di Maio, sono più di 2 mila le imprese italiane coinvolte, 900 delle quali grazie all’intesa con Alibaba alimentano il padiglione interamente dedicato ai prodotti italiani. “Secondo i dati Istat, a marzo si è registrato un aumento congiunturale dell’export del 2,5 per cento verso i Paesi non Ue e del 23,1 per cento su base annua, mentre verso la Cina l’incremento è stato del 47 per cento”, ha ricordato il ministro, che ha inoltre ribadito l’importanza del fatto che il sistema fieristico si sta evolvendo all’online, organizzando eventi digitali. “Quanto agli investimenti al piccole e medie imprese – una platea che include 5,3 milioni di aziende, il 92 per cento della nostra imprenditoria, e che impiega il 82 per cento della forza lavoro italiana – siamo consapevoli della necessità di salvaguardarle anche in ambito multilaterale, come nel caso del G20. Serve un forte sostegno da parte dello Stato per aumentare la competitività e l’interesse degli investitori, per questo abbiamo predisposto una serie di nuove misure: attraverso i voucher Ditem, le micro e piccole medie imprese potranno accedere a un contributo di 20 mila euro per spese di 30 mila per la digitalizzazione, e fino a 30 mila euro per spese di 40 mila per consulenze. Più di 900 aziende hanno già presentato domanda, le risorse totali finora stanziate ammontano a 50 milioni di euro ma l’obiettivo è far crescere queste risorse e rafforzare la cultura di affidarsi a figure manageriali”, ha concluso Di Maio. (Res)